Погода
2018-01-04 11:41:00
639
4 января в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.
В Киеве сегодня без осадков, днем до +6°
По информации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, столбик термометра не опустился ниже +3,5°, что на 1,1° выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, которое было зарегистрировано еще в 1920 году.
В обсерватории отмечают, что такая температура по климатической норме соответствует концу октября.
Напомним, 4 января в Украине пройдут дожди и мокрый снег.