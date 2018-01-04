Предыдущий рекорд держался с 1920 года.

Температура в Киеве отвечает октябрьской / УНИАН

4 января в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.

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По информации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, столбик термометра не опустился ниже +3,5°, что на 1,1° выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, которое было зарегистрировано еще в 1920 году.

В обсерватории отмечают, что такая температура по климатической норме соответствует концу октября.

Напомним, 4 января в Украине пройдут дожди и мокрый снег.