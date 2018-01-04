Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

С горы Темнатик на Закарпатье сошла мокрая лавина.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

Сегодня, 4 января, в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4 января в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ориентировочно 31 декабря с горы Темнатик на Закарпатье сошла мокрая лавина.

Напомним, 4 января в Украине пройдут дожди и мокрый снег.