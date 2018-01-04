Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

10:21, 4 января 2018
69
0

С горы Темнатик на Закарпатье сошла мокрая лавина.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

Сегодня, 4 января, в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +6°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4 января в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ориентировочно 31 декабря с горы Темнатик на Закарпатье сошла мокрая лавина.

Напомним, 4 января в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29°
Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж) Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж)
Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину
В Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,5 В Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,5
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,7 В Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Киеве сегодня солнечно, температура до +30° В Киеве сегодня солнечно, температура до +30°
В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта) В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность, ливень
Погода Стерлинг
84 %
759 мм
5.1 м/с
92 %
Лента новостей