В Киеве сегодня без осадков, днем до +6°

08:30, 4 января 2018
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В столице сегодня будет пасмурно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 4 января, в столице без осадков, температура до +6°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 4,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:07.

Как сообщал УНИАН, 4 января в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

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