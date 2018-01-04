В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Почти во всех регионах ожидаются осадки.

В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 января в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

На востоке пройдет снег, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +11°.

На западе Украины в четверг пройдут дожди и мокрый снег. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +7°.

В северных областях практически без осадков. Температура до +6°. В центре дожди и мокрый снег, температура до +5°.

Прогноз на 4 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 января - день Анастасии, Дианы, Федоты. Каков день 4 января - таков и октябрь.

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