В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег (карта)

08:11, 4 января 2018
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Почти во всех регионах ожидаются осадки.

В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 января в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

На востоке пройдет снег, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +11°.

На западе Украины в четверг пройдут дожди и мокрый снег. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +7°.

В северных областях практически без осадков. Температура до +6°. В центре дожди и мокрый снег, температура до +5°.

Прогноз на 4 января / УНИАН
Прогноз на 4 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 января - день Анастасии, Дианы, Федоты.  Каков день 4 января - таков и октябрь.

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