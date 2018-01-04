В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Почти во всех регионах ожидаются осадки.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 января в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
На востоке пройдет снег, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +11°.
На западе Украины в четверг пройдут дожди и мокрый снег. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +7°.
В северных областях практически без осадков. Температура до +6°. В центре дожди и мокрый снег, температура до +5°.
Согласно народному прогнозу, 4 января - день Анастасии, Дианы, Федоты. Каков день 4 января - таков и октябрь.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +11°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+34°... +19°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+34°... +20°
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Ивано-Франковск+17°... +9°
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Киев+29°... +15°
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Кировоград+33°... +18°
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Луганск+34°... +18°
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Луцк+19°... +11°
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Львов+16°... +9°
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Николаев+32°... +19°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+19°... +10°
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Симферополь+34°... +18°
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Сумы+30°... +19°
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Тернополь+20°... +10°
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Харьков+32°... +21°
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Херсон+33°... +19°
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Хмельницкий+23°... +10°
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Черкассы+32°... +18°
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Чернигов+29°... +14°
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Черновцы+24°... +12°
Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность, ливень
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 84 %
Давление: 759 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков: 92 %
Восход: 05:44
Закат 20:38
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