Выше нуля и почти без осадков: какой будет погода на рождественские праздники (инфографика)

17:38, 3 января 2018
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Синоптики обещают на Рождество сухую и теплую погоду.

Синоптики дали прогноз погоды на Рождество / фото УНИАН
Синоптики дали прогноз погоды на Рождество / фото УНИАН

Украинский гидрометцентр обещает на рождественские праздники 6-8 января 2018 года плюсовую температуру и сухую погоду почти во всей Украине, сообщается на сайте центра.

Прошлый год в Киеве стал одним из самых теплых в истории наблюдений и побил 24 рекорда

Так, после нескольких дней дождей 5 января на большей части территории Украины, кроме западных и северо-восточных областей, установится сухая погода с прояснениями.

На Сочельник 6 января будет сухо по всей Украине, кроме Черниговской и Сумской областей. Температура воздуха в Киеве днем будет до +5, на западе - местами до +9, на севере - до +4, на востоке также до +4, на юге - до +11, в центре - до +5.

Скриншот
Скриншот

На Рождество 7 января дожди пройдут только на востоке страны, на остальной территории будет сухо. При этом сохранится плюсовая температура: в Киеве до +7, на западе, севере и в центре тоже до +7, на востоке до +6, на юге - до +8.

Скриншот
Скриншот

В понедельник, 8 января, который также будет выходным, синоптики обещают сухую погоду по всей стране, однако с небольшим снижением температуры. Так, в Киеве температура воздуха снизится до -1, на западе до -2, на севере до -3. На востоке и юге удержится плюсовая температура - до +5.

Как сообщал Погода.УНИАН, на Новый год в Украине также была плюсовая температура, однако с небольшим дождем.

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