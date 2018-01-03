Выше нуля и почти без осадков: какой будет погода на рождественские праздники (инфографика)
Синоптики обещают на Рождество сухую и теплую погоду.
Украинский гидрометцентр обещает на рождественские праздники 6-8 января 2018 года плюсовую температуру и сухую погоду почти во всей Украине, сообщается на сайте центра.
Прошлый год в Киеве стал одним из самых теплых в истории наблюдений и побил 24 рекорда
Так, после нескольких дней дождей 5 января на большей части территории Украины, кроме западных и северо-восточных областей, установится сухая погода с прояснениями.
На Сочельник 6 января будет сухо по всей Украине, кроме Черниговской и Сумской областей. Температура воздуха в Киеве днем будет до +5, на западе - местами до +9, на севере - до +4, на востоке также до +4, на юге - до +11, в центре - до +5.
На Рождество 7 января дожди пройдут только на востоке страны, на остальной территории будет сухо. При этом сохранится плюсовая температура: в Киеве до +7, на западе, севере и в центре тоже до +7, на востоке до +6, на юге - до +8.
В понедельник, 8 января, который также будет выходным, синоптики обещают сухую погоду по всей стране, однако с небольшим снижением температуры. Так, в Киеве температура воздуха снизится до -1, на западе до -2, на севере до -3. На востоке и юге удержится плюсовая температура - до +5.
Как сообщал Погода.УНИАН, на Новый год в Украине также была плюсовая температура, однако с небольшим дождем.
Погода в Украине
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Винница+26°... +11°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+34°... +19°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+34°... +20°
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Ивано-Франковск+17°... +9°
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Киев+29°... +15°
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Кировоград+33°... +18°
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Луганск+34°... +18°
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Луцк+19°... +11°
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Львов+16°... +9°
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Николаев+32°... +19°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+19°... +10°
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Симферополь+34°... +18°
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Сумы+30°... +19°
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Тернополь+20°... +10°
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Харьков+32°... +21°
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Херсон+33°... +19°
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Хмельницкий+23°... +10°
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Черкассы+32°... +18°
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Чернигов+29°... +14°
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Черновцы+24°... +12°