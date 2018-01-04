В Карпатах завтра ожидается дождь с мокрым снегом
Сегодня утром в Карпатах высота снежного покрова составляла: Плай - 52 см, Пожежевская - 64 см.
В Карпатах завтра, 4 января, синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. Об этом сообщается на странице Центра в социальной сети Facebook.
Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах
В четверг, 4 января, температура в течение суток в Карпатах составит -1...+4°. Сегодня по состоянию на 8 часов утра высота снежного покрова в горах составляла: Плай (Львовская область) - 52 см, Пожежевская (Ивано-Франковская область) - 64 см.
В Киеве завтра синоптики прогнозируют пасмурный день с небольшим дождем. Температура в течение суток составит 3-5° тепла.
Во Львове 4 января ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем осадки прекратятся. Температура в течение суток 2-4° тепла.
В Одессе в ближайшие сутки будет небольшой дождь. Температура в течение суток 4-6° тепла.
В Днепре в четверг также ожидается небольшой дождь. Температура в течение суток 2-4° тепла.
Завтра в Харькове ночью осадков не будет, днем небольшой дождь. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.