Сегодня утром в Карпатах высота снежного покрова составляла: Плай - 52 см, Пожежевская - 64 см.

Ранее синоптики предупреждали о лавинной опасности в Карпатах / фото УНИАН

В Карпатах завтра, 4 января, синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. Об этом сообщается на странице Центра в социальной сети Facebook.

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В четверг, 4 января, температура в течение суток в Карпатах составит -1...+4°. Сегодня по состоянию на 8 часов утра высота снежного покрова в горах составляла: Плай (Львовская область) - 52 см, Пожежевская (Ивано-Франковская область) - 64 см.

В Киеве завтра синоптики прогнозируют пасмурный день с небольшим дождем. Температура в течение суток составит 3-5° тепла.

Во Львове 4 января ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем осадки прекратятся. Температура в течение суток 2-4° тепла.

В Одессе в ближайшие сутки будет небольшой дождь. Температура в течение суток 4-6° тепла.

В Днепре в четверг также ожидается небольшой дождь. Температура в течение суток 2-4° тепла.

Завтра в Харькове ночью осадков не будет, днем небольшой дождь. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.