На Британию и Францию обрушился мощный шторм "Элеанор" (фоторепортаж)
Синоптики предупреждают, что шторм «опасен для жизни» в связи с летающими по воздуху обломками, высокими волнами и возможными наводнениями.
В ночь на 3 января на Великобританию и Францию обрушился мощный шторм «Элеанор». Скорость ветра, сопровождаемого сильными ливнями, местами достигала 155 километров в час. В столице страны Лондоне — до 96 километров в час, пишут "Факты".
Синоптики предупреждают, что шторм «опасен для жизни» в связи с летающими по воздуху обломками, высокими волнами и возможными наводнениями.
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Нарушено движение транспорта. Из-за поваленных ураганом деревьев и перевернутых машин закрыты многие автострады. В целях предосторожности перекрыты мосты. Остановлены паромные переправы.
Более 200 тысяч домов остались без электричества. Возможны перебои с мобильной связью.
По сообщению Euronews, угаран держит путь на юго-восток страны, в сторону Альп и Корсики. В более 50-и французских департаментах объявлен высокий уровень тревоги. Первыми пострадали северо-западные регионы Бретань и Манш. Порывы ветра здесь могли достигать 120 км/ч.
En images la mer démontée a @VilleSaintMalo #tempete #Eleanor tempete pic.twitter.com/7ZDhY6Jpvj— Jacques GUYADER (@JacquesGuyader) January 3, 2018
Несколько домов в Ирландии пострадало из-за наводнения, вызванного штормом «Элеанор». Как передает Reuters, погодная система принесла дожди, а скорость ветра в регионе достигала 155 км/ч.
Шторм ударил по городу Голуэй, четвертому по величине городу Ирландии, и обесточил 150 тысяч домов. 27 000 домов находятся на данный момент без электроснабжения. Сообщается, что все проблемы с электроэнергией будут устранены до вечера среды, 3 января.
Затопление было вызвано высокими приливами и интенсивными осадками.
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В Уэльсе власти призвали местных жителей держаться на безопасном расстоянии от моря из-за высоких волн, которые могут сбить с ног. И попросили не пытаться делать селфи на фоне бушующей стихии.
Из-за урагана «Элеанор» в столице Франции Париже и его пригородах без света остались 200 тысяч квартир. Нарушено движение поездов, в аэропорту Шарля де Голля задерживаются рейсы.
Как пишет DW, из-за сильного ветра власти Парижа были вынуждены закрыть главную туристическую достопримечательность Эйфелеву башню в среду, 3 января. Также рассматривается возможность ее закрытия и в четверг, 4 января, если погодные условия не улучшатся.
Ураган Елеанор - это уже четвертое стихийное бедствие, которое затронуло Францию за последний месяц. Из-за урагана Кармен, прошедшего несколько дней назад, тысячи домов лишились электричества, было нарушено водоснабжение, один человек погиб.
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