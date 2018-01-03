Завтра в Киеве до +5° и небольшой дождь

Днем 4 января синоптики обещают киевлянам сухую погоду.

Киевлян завтра утром и вечером ждут небольшие дожди / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 4 января, в столице пройдет небольшой дождь утром и вечером, с прояснениями днем, температура до +5°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +3°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:07.

Как сообщал УНИАН, 4 января по всей Украине пройдут небольшие дожди, температура до +9°.

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