Прошлый год в Киеве стал одним из самых теплых в истории наблюдений и побил 24 рекорда

15:22, 3 января 2018
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Самым жарким днем в Киеве было 4 августа, когда температура в тени достигала +34,7°С.

В Украине будет жарко / фото УНИАН
Прошлый год стал самым теплым в Киеве \  фото УНИАН

Среднегодовая температура воздуха в Киеве в 2017 году составила +9,8°С. Как сообщает пресс-служба Центральной геофизической лаборатории, это на 2,1°С превышает климатическую норму, что делает прошлый год третьим в списке самых теплых лет с 1881 года.

Теплый декабрь установил температурный рекорд в Киеве"Все месяцы года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, особенно март – аж на 5,5°С. Холоднее всего было 7 января – -18,7°С. Самым жарким днем было 4 августа, когда температура в тени достигала +34,7°С", - говорится в сообщении.

В целом в 2017 году в Киеве было зафиксировано 24 температурных рекорда, причем больше всего их было в апреле и сентябре – 6 и 7 соответственно. Все они зафиксированы в сторону превышения предыдущих значений.

Кроме того, по подсчетам метеорологов, за 2017 год в Киеве выпало 590 мм осадков, что соответствует 91% климатической нормы. Однако распределились они очень неравномерно – две месячные нормы в октябре и декабре, а в другие месяцы их было крайне недостаточно, что негативно повлияло на сельское и водное хозяйство.

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