В Украине завтра небольшие дожди, температура до +9° (видеопрогноз)

Завтра будет дождливо по всей Украине, однако с прояснениями.

4 января будет дождливо по всей Украине / Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 4 января по всей Украине пройдут небольшие дожди, с прояснениями, температура до +9°.

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На востоке также дожди, температура до +6°. Жителей южных регионов ожидает дождливая погода, температура до +9°.

На западе Украины пройдут дожди. Днем температура до +5°.

В северных областях будет дождливо. Температура до +9°. В центре местами пройдут дожди, температура до +9°.

По народному прогнозу, 4 января - именины Анастасии, Дианы, Федоты. В то же время этот день расскажет о погоде на октябрь: какой день 4 января - такой и октябрь.

В старину люди примечали еще и такие зимние погодные особенности:

- Зима снежная - лето дождливое.

- Если зимой сухо и холодно, летом сухо и жарко.

- Если зимою тепло - летом холодно.

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