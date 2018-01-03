В Украине завтра небольшие дожди, температура до +9° (видеопрогноз)
Завтра будет дождливо по всей Украине, однако с прояснениями.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 января по всей Украине пройдут небольшие дожди, с прояснениями, температура до +9°.
Прошлый год в Киеве стал одним из самых теплых в истории наблюдений и побил 24 рекорда
На востоке также дожди, температура до +6°. Жителей южных регионов ожидает дождливая погода, температура до +9°.
На западе Украины пройдут дожди. Днем температура до +5°.
В северных областях будет дождливо. Температура до +9°. В центре местами пройдут дожди, температура до +9°.
По народному прогнозу, 4 января - именины Анастасии, Дианы, Федоты. В то же время этот день расскажет о погоде на октябрь: какой день 4 января - такой и октябрь.
В старину люди примечали еще и такие зимние погодные особенности:
- Зима снежная - лето дождливое.
- Если зимой сухо и холодно, летом сухо и жарко.
- Если зимою тепло - летом холодно.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+26°... +11°
-
Днепр+34°... +20°
-
Донецк+34°... +19°
-
Житомир+26°... +12°
-
Запорожье+34°... +20°
-
Ивано-Франковск+17°... +9°
-
Киев+29°... +15°
-
Кировоград+33°... +18°
-
Луганск+34°... +18°
-
Луцк+19°... +11°
-
Львов+16°... +9°
-
Николаев+32°... +19°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+31°... +19°
-
Ровно+19°... +10°
-
Симферополь+34°... +18°
-
Сумы+30°... +19°
-
Тернополь+20°... +10°
-
Харьков+32°... +21°
-
Херсон+33°... +19°
-
Хмельницкий+23°... +10°
-
Черкассы+32°... +18°
-
Чернигов+29°... +14°
-
Черновцы+24°... +12°