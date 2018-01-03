Лавинная опасность будет сохраняться в течение 3-4 января.

В Карпатах сохраняется 3 уровень лавинной опасности / фото УНИАН

Согласно данным синоптиков, 3-4 января в Карпатах сохраняется 3 уровень лавинной опасности.

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Как сообщили в пресс-службе Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, опасность сохраняется на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"При обследовании лавинных очагов с.Плай (Закарпатская область) обнаружен сход мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик: высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объемом 12,5 тысяч кубических метров. Ориентировочная дата восхождения 31 декабря 2017 г. Убытков нет", - говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 3 января в Украине местами пройдут дожди, на юге до +12°.