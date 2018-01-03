По данным метеорологов, всего в декабре было установлено пять температурных рекордов.

Среднемесячная температура воздуха декабря в столице составила +1,6 градуса / фото УНИАН

Декабрь 2017 года в Киеве стал одним из самых теплых за 136 лет наблюдения. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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«Среднемесячная температура воздуха декабря в столице составила +1,6 градуса по Цельсию, что превышает климатическую норму на 3,9 градуса...Холоднее всего в Киеве было 11-го числа, когда минимальная температура опустилась до 3,8 градусов мороза, а теплее уже через 5 дней, когда максимальная температура достигла +9,8 градусов», – говорится в сообщении на сайте обсерватории.

Также декабрь стал вторым среди влажных с 1891 года благодаря выпадению 129 миллиметров осадков, что составило две с половиной месячные нормы, сообщили в обсерватории.

По данным метеорологов, всего в декабре было установлено пять температурных рекордов.