Завтра в Киеве до +5°, пройдет дождь

Завтра в Киеве снова будет пасмурно.

Завтра в Киеве пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 3 января, в столице пройдет дождь, температура до +5°.

Читайте также В Украине сегодня пройдут дожди, в большинстве областей будет тепло (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +5°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:07.

Как сообщал УНИАН, 4 января в Украине местами пройдут дожди, на юге до +12°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.