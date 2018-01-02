Завтра в Киеве до +5°, пройдет дождь

17:00, 2 января 2018
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Завтра в Киеве снова будет пасмурно.

Завтра в Украине пройдет дождь / Фото УНИАН
Завтра в Киеве пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 3 января, в столице пройдет дождь, температура до +5°.

В Украине сегодня пройдут дожди, в большинстве областей будет тепло (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +5°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:07.

Как сообщал УНИАН, 4 января в Украине местами пройдут дожди, на юге до +12°.

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