В Украине завтра пройдут дожди, на юге до +12° (видеопрогноз)

16:30, 2 января 2018
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Без осадков будет на востоке страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 3 января в Украине местами пройдут дожди, на юге до +12°.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +4°

На востоке без осадков, температура до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

На западе Украины в среду пройдут дожди. Днем температура до +6°.

В северных областях ливни. Температура до +5°. В центре местами пройдут дожди, температура до +6°.

Согласно народному прогнозу, 3 января - Петра, Прокопа, Ульяны. Какой день 3 января — таким будет и сентябрь. По народным приметам, если снег не ляжет до 3 января — год будет неурожайным.

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