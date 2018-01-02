В Греции произошло землетрясение

14:38, 2 января 2018
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Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Родополис. 

В Греции произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Греции произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 2 января, в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1.

В результате землетрясения в Иране пострадали более 20 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 12 км на запад от города Родополис. Очаг землетрясения залегал на глубине 6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 4,2, которое произошло 27 декабря в Иране, погиб один человек, 56 получили травмы.

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