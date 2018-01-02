Скорость ветра достигает 140 км/ч.

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Зимний шторм "Кармен" оставил без электричества более 65 тысяч домов во Франции.

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Так, 1 января в Бретани без света остались 40 тысяч домов, передает Reuters со ссылкой на компанию "Энедис".

Отмечается, что во время шторма скорость ветра достигает 140 км/ч, однако о серьезных разрушениях не сообщалось.

Напомним, число погибших в результате наводнений и оползней на юге Филиппин достигло 133 человек.