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2018-01-02 12:36:00
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Зимний шторм "Кармен" оставил без электричества более 65 тысяч домов во Франции.
Во Франции бушует шторм "Ана": сильный ветер, снегопад и дожди (фоторепортаж)
Так, 1 января в Бретани без света остались 40 тысяч домов, передает Reuters со ссылкой на компанию "Энедис".
Отмечается, что во время шторма скорость ветра достигает 140 км/ч, однако о серьезных разрушениях не сообщалось.
Напомним, число погибших в результате наводнений и оползней на юге Филиппин достигло 133 человек.