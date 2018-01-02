Погода
2018-01-02 08:30:00
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Согласно данным Погода УНИАН, 2 января в столице пройдет дождь, температура до +4°.
В Украине сегодня пройдут дожди, в большинстве областей будет тепло (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,7 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:05.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 2 января, в Украине местами пройдут дожди, во всех регионах сохранится теплая погода.
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