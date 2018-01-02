В Украине сегодня пройдут дожди, в большинстве областей будет тепло (карта)
Погода
2018-01-02 08:10:00
711
Иллюстрация / REUTERS
Без осадков будет только на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 2 января, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве областей сохранится теплая погода.
На востоке без осадков, температура до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +8°.
На западе Украины во вторник пройдут дожди. Днем температура до +7°.
В северных областях ливни. Температура до +8°. В центре практически без осадков, температура до +10°.
Согласно народному прогнозу, Игната (Игнатия) священномученика. Какой день — такой и август. Облака идут против ветра — пойдет снег. Белые облака — к ветру, синее небо — будет тепло.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Наши сообщества