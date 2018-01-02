Без осадков будет только на юге и востоке.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 2 января, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве областей сохранится теплая погода.

На востоке без осадков, температура до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +8°.

На западе Украины во вторник пройдут дожди. Днем температура до +7°.

В северных областях ливни. Температура до +8°. В центре практически без осадков, температура до +10°.

Прогноз на 2 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, Игната (Игнатия) священномученика. Какой день — такой и август. Облака идут против ветра — пойдет снег. Белые облака — к ветру, синее небо — будет тепло.

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