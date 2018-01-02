2 января в течение дня предполагается +2+6 градусов.

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Во второй день года в Украине будет умеренно тепло, осадки возможны преимущественно на западе страны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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«2 января в течение дня предполагается +2+6 градусов, дожди наиболее вероятны в западных областях плюс Винниччина, Житомирщина, а под вечер и Киевщина», – указывает в Facebook Наталья Диденко. В столице, по ее данным, без существенных осадков, разве к вечеру что-то немного покапает».

«Ближайшей ночью +2 градуса, завтра днем +4 градуса», – указывает специалист.