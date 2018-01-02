Из-за холодной погоды погибли по меньшей мере два человека.

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Пронизывающий до костей холод сковал среднюю часть США в новогоднюю ночь, поставив температурные рекорды. Ненастная погода стала причиной гибели по меньшей мере двух человек, передает Голос Америки.

Читайте также На северо-востоке США выпало рекордное количество снегаНациональная служба погоды выпустила предупреждения об угрозе переохлаждения под действием ветра для обширной территории США от южной части Техаса до Канады и от Монтаны и Вайоминга на западе до Новой Англии на севере штата Мэн.

Во власти опасно низких температур оказались восемь штатов Среднего Запада, включая отдельные районы Канзаса, Миссури, Иллинойса и Небраски, а также практически вся Айова, Миннесота, Южная Дакота и Северная Дакота.

По данным метеорологов, в Омахе, штат Небраска, незадолго до полуночи была зафиксирована температура -26 градусов Цельсия, что стало рекордно низким показателем с 1884 года, и в первые часы 1 января температура продолжала снижаться. Причем вместе с температурой нужно учитывать и эффект обдувания холодным ветром. На прошлой неделе власти Омахи, ссылаясь на прогноз погоды, перенесли 18-е ежегодное шоу фейерверков, которое должно было состояться в канун Нового года, и которое обычно привлекает около 30 тысяч человек.

В Де-Мойне, штата Айова, было еще холоднее: температура в ночь на понедельник опустилась до -29 градусов, а с учетом ветра ощущалась как -35. Власти города прекратили работу открытого катка, заявив, что работа возобновится только после потепления.

Воспринимаемая температура в Дулуте, штат Миннесота, известном морозной погодой, опустилась до -38 с учетом ветра. Над Верхним озером поднимался пар, когда корабль проходил через гавань, где из-за мороза вода покрывалась льдом.

Женщина из Индианаполиса находится в критическом состоянии после того, как в окружении снега и льда потеряла ориентацию и повернула свою машину в неправильном направлении, проехав 45 метров по поверхности пруда, после чего автомобиль провалился сквозь лед. Женщине удалось связаться с экстренными службами, но телефон отключился, когда треснул лед.

Офис судмедэксперта округа Милуоки сообщил, что в воскресенье были обнаружены тела двух мужчин с признаками переохлаждения. Тело мужчины старше 50 лет было найдено лежащим на земле на узкой улочке. Другому погибшему было 34 года. Было проведено вскрытие тел обоих мужчин.

Ежегодный заплыв в ледяной воде, который планируется провести в понедельник на пляже Брэдфорд на озере Мичиган, может оказаться опаснее обычного. Об этом представитель городских властей сообщил газете Milwaukee Journal-Sentinel. Ожидается, что к полудню, когда должен начаться заплыв, температура составит -13 градусов.

«Вы получите переохлаждение, – заявил шеф пожарного батальона Милуоки Эрик Роден. – Все хотят раз в жизни нырнуть в ледяную воду. К сожалению, это может причинить много вреда».