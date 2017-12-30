ГСЧС предупредила об опасности схода снежной лавины в Карпатах

На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

Сегодня в Карпатах - 3 уровень снеголавинной опасности / фото УНИАН

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об опасности схода снежной лавины в Карпатах.

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Об этом говорится в сообщении ведомства.

«По данным Укргидрометцентра, 30 декабря, в связи с метелью, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», – говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, по данным синоптика Наталки Диденко, сегодня западные дожди атмосферного фронта пойдут на восток, поэтому на Левом берегу Украины ожидаются дожди.

В воскресенье, 31 декабря, на западе и севере пройдут небольшие дождь и мокрый снег. Днем 31 декабря будет холодновато на западе и севере -1+4, на востоке, в центре до +7, на юге до +9 градусов.