В западных областях пройдет мокрый снег.

REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, сегодня, 30 декабря, в Украине ожидается теплая погода, однако ожидаются дожди.

В центральных областях и на севере днем до +5, ночью +1. На юге днем +4, ночью +1, на побережье моря днем до +7. Пройдут небольшие дожди.

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На востоке будет немного холоднее - до +2, ночью будет холодать до 0, местами дожди и ливни. В западных областях днем до +2, ночью температура опустится до 0, пройдет мокрый снег.

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