Днем 1 января без существенных осадков, потеплеет до +2+8 градусов, прогнозирует Диденко.

В ночь на 1 января в столице около нуля / фото УНИАН

30 декабря западные дожди атмосферного фронта пойдут на восток, поэтому завтра будет дождь на Левом берегу Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 30 декабря, похолодает на западе ожидается днем -1+4 градуса, на остальной территории Украины +2+7, на юге до +10 градусов", - говорится в ее сообщении.

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В воскресенье, 31 декабря, на западе и севере пройдут небольшие дождь и мокрый снег. Днем 31 декабря будет холодновато на западе и севере -1+4, на востоке, в центре до +7, на юге до +9 градусов.

"1 января ночью местами небольшие осадки, однако ничего существенного, температура воздуха 0+4 градуса, на западе Украины, в Черниговской, Сумской, Харьковской областях 0-3 градуса мороза. Днем 1 января без существенных осадков, потеплеет до +2+8 градусов", - рассказала синоптик.

Диденко прогнозирует, что 31 декабря пройдет мокрый снег и похолодает. В ночь на 1 января в столице около нуля, днем 1 января +4+6 градусов.

фото facebook.com/tala.didenko

Как сообщала Погода УНИАН, на выходных в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, в большинстве регионов будет тепло.