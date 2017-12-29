На территории Житомирщины ожидаются дожди, а местами - мокрый снег.

Синоптики предупреждают жителей Житомирской области об ухудшении погодных условий / УНИАН

На Житомирщине дорожники предупредили водителей об ухудшении погоды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 29 декабря и последующие несколько дней синоптики предупреждают жителей Житомирской области об ухудшении погодных условий.

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Так, на территории Житомирщины ожидаются дожди, а местами - мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от семи с плюсом днем до минус трех ночью.

"Водители, в предпраздничные дни будьте особенно бдительны во время движения! Не нарушайте правила дорожного движения и выбирайте скорость согласно ситуации на пути. Позаботьтесь, чтобы дорога к родным на праздники была безопасной!", - сказано в сообщении.