На Житомирщине дорожники предупредили водителей об ухудшении погоды
На территории Житомирщины ожидаются дожди, а местами - мокрый снег.
На Житомирщине дорожники предупредили водителей об ухудшении погоды.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Житомирской области.
Как отмечается в сообщении, 29 декабря и последующие несколько дней синоптики предупреждают жителей Житомирской области об ухудшении погодных условий.
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Так, на территории Житомирщины ожидаются дожди, а местами - мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от семи с плюсом днем до минус трех ночью.
"Водители, в предпраздничные дни будьте особенно бдительны во время движения! Не нарушайте правила дорожного движения и выбирайте скорость согласно ситуации на пути. Позаботьтесь, чтобы дорога к родным на праздники была безопасной!", - сказано в сообщении.
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