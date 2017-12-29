Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

16:19, 29 декабря 2017
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Завтра в Карпатах ожидаются метели.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах ожидается лавинная опасность / Фото УНИАН

Завтра, 30 декабря ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"30 декабря в связи с пушниной на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, в большинстве регионов будет тепло.

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