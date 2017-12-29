Снегопады оставили без света часть Бишкека

15:08, 29 декабря 2017
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Из-за снегопада была закрыта трасса Бишкек-Ош.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за сильного снегопада часть Бишкека (Кыргызстан) осталась без света, а неработающие светофоры привели к большим заторам.

На Германию обрушился сильный снегопад: во Франкфурте отменили около 170 авиарейсов

Из-за снегопада была закрыта трасса Бишкек-Ош, сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что на трассе Бишкек-Ош снежная лавина накрыла два автомобиля. Водители и пассажиры не пострадали.

Кроме того, из-за снегопада закрыли трассу Токтогул-Торкен-Толук, где накануне сошла снежная лавина, и трасса Кара-Кульджа - Алайкуу.

Напомним, снегопад накрыл японский остров Хоккайдо и самый северный регион острова Хонсю - Тохоку.

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