Теплый декабрь установил температурный рекорд в Киеве

13:25, 29 декабря 2017
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Этот рекорд стал уже третьим за месяц.

Теплый декабрь продолжает устанавливать рекорды / УНИАН
Теплый декабрь продолжает устанавливать рекорды / УНИАН

29 декабря в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года, столбик термометра не опустился ниже +4,8°.

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Такой показатель на 2,0° выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, которое было зарегистрировано в 1974 году, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

В обсерватории отмечают, что существует большая вероятность превышения наивысшего среднесуточного значения температуры для 29 декабря и максимума температуры воздуха.

Этот рекорд стал уже третьим в декабре.

Напомним, на выходных в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, в большинстве регионов будет тепло.

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