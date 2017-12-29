Снег ожидается всего в нескольких областях.

Выходные будут малоснежными / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, в большинстве регионов будет тепло.

В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью -1°, днем +5°. В воскресенье без осадков, -1°...+3°.

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Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +2°. В воскресенье снег с дождем, +2°…+5°.

В Луцке в субботу ночью -2°, днем +2°, снег. В воскресенье ночью +2°, днем +5°, снег с дождем.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -3°...+3°. В воскресенье до +2°, снег.

В Одессе на выходных без осадков. В субботу температура ночью -1°, днем +10°. В воскресенье 0°...+7°.

В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью +2°, днем +5°. В воскресенье -4°...+4°, также ожидаются осадки.

Прогноз на 30 декабря / УНИАН

Прогноз на 31 декабря / УНИАН

В Днепре в субботу дождь. Температура ночью +2°, днем +9°. В воскресенье ливень, температура воздуха -2°...+4°.

В Симферополе завтра солнечно, +5°...+13°. В воскресенье +3°...+8°, ливень.

Жителям Мариуполя обещают на субботу ливень, температура ночью +1°, днем +6°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура до +6°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +4°, днем +6°. В воскресенье температура до +7°, пасмурно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +2°, днем +5°. В воскресенье +2°...+6°, дождь.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -6°. В воскресенье солнечно, ночью -1°, днем 0°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -2°, днем +2°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +3°, днем до +4°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +5°. В воскресенье температура до +6°, без осадков.

В Сваляве завтра пройдет снег, -5°, в воскресенье также ожидается снегопад, температура воздуха -1° …+1°.

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