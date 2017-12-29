Предновогодние выходные будут теплыми и малоснежными (карта)
Снег ожидается всего в нескольких областях.
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, в большинстве регионов будет тепло.
В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью -1°, днем +5°. В воскресенье без осадков, -1°...+3°.
Весна на Новый год: в Винницкой области расцвели подснежники (видео)
Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +2°. В воскресенье снег с дождем, +2°…+5°.
В Луцке в субботу ночью -2°, днем +2°, снег. В воскресенье ночью +2°, днем +5°, снег с дождем.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -3°...+3°. В воскресенье до +2°, снег.
В Одессе на выходных без осадков. В субботу температура ночью -1°, днем +10°. В воскресенье 0°...+7°.
В Харькове в субботу пройдет дождь, температура ночью +2°, днем +5°. В воскресенье -4°...+4°, также ожидаются осадки.
В Днепре в субботу дождь. Температура ночью +2°, днем +9°. В воскресенье ливень, температура воздуха -2°...+4°.
В Симферополе завтра солнечно, +5°...+13°. В воскресенье +3°...+8°, ливень.
Жителям Мариуполя обещают на субботу ливень, температура ночью +1°, днем +6°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура до +6°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +4°, днем +6°. В воскресенье температура до +7°, пасмурно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +2°, днем +5°. В воскресенье +2°...+6°, дождь.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -6°. В воскресенье солнечно, ночью -1°, днем 0°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -2°, днем +2°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +3°, днем до +4°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +5°. В воскресенье температура до +6°, без осадков.
В Сваляве завтра пройдет снег, -5°, в воскресенье также ожидается снегопад, температура воздуха -1° …+1°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.