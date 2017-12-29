Весна на Новый год: в Винницкой области расцвели подснежники (видео)

Местные жители уже продают цветы по 25 гривень за букет.

В Винницкой области расцвели подснежники / ТСН

Под Новый год в Винницкой области расцвели подснежники.

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Местные жители, несмотря на то, что эти цветы занесены в Красную книгу, их массово срывают и продают, говорится в сюжете ТСН.

За букет продавцы просят 25 гривень, говорят, зимние подснежники раскупают быстро.

Напомним, 29 декабря в Украине местами пройдут дожди, во всех регионах сохранится теплая погода.