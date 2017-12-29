В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение
Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Наматанаи.
В пятницу, 29 декабря, в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 4,5.
В результате землетрясения в Иране пострадали более 20 человек
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 86 км на северо-запад от города Наматанаи. Очаг землетрясения залегал на глубине 64,1 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 4,2, которое произошло 27 декабря в Иране, погиб один человек, 56 получили травмы.
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