В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение

10:34, 29 декабря 2017
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Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Наматанаи.

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 29 декабря, в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 4,5.

В результате землетрясения в Иране пострадали более 20 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 86 км на северо-запад от города Наматанаи. Очаг землетрясения залегал на глубине 64,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 4,2, которое произошло 27 декабря в Иране, погиб один человек, 56 получили травмы.

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