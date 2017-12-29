В Украине объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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Сегодня, 29 декабря, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"29 декабря в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря в Украине местами пройдут дожди, во всех регионах украины сохранится теплая погода.