В Украине объявили штормовое предупреждение

09:43, 29 декабря 2017
29

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 29 декабря, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение.

В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +9°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"29 декабря в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря в Украине местами пройдут дожди, во всех регионах украины сохранится теплая погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
NASA показало спутниковые фото извержения вулкана на Гавайях NASA показало спутниковые фото извержения вулкана на Гавайях
Завтра в Киеве без осадков, температура до +24° Завтра в Киеве без осадков, температура до +24°
В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе температура до +27° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на западе температура до +27° (видеопрогноз)
На реках Украины ожидается повышение уровней воды На реках Украины ожидается повышение уровней воды
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз) Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз)
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
67 %
755 мм
4.3 м/с
45 %
Лента новостей