В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +9°

Сегодня в Киеве сохранится теплая погода.

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 29 декабря, в столице пройдет дождь, температура до +9°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +8°. Ветер юго-восточный, до 6,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:01.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря в Украине местами пройдут, во всех регионах сохранится теплая погода.

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