В Украине сегодня пройдут дожди, на юге до +16° (карта)

Без осадков будет только на юге и востоке.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 29 декабря в Украине местами пройдут дожди, во всех регионах сохранится теплая погода.

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На востоке без осадков, температура до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +16°.

На западе Украины в пятницу пройдут дожди. Днем температура до +8°.

В северных областях ливни. Температура до +9°. В центре практически без осадков, температура до +10°.

Прогноз на 29 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 декабря — Агея . Каков Агей — таков и апрель. Холодный Агей — к лютой зиме.

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