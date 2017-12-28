В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +9°

17:00, 28 декабря 2017
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Завтра в Киеве сохранится теплая погода.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 29 декабря, в столице пройдет дождь, температура до +9°.

В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +14° (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +8°. Ветер юго-восточный, до 6,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:01.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря в Украине местами пройдут, во всех регионах сохранится теплая погода.

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