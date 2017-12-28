Завтра почти всю Украину накроют дожди (видеопрогноз)

16:30, 28 декабря 2017
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Без осадков будет только на юге и востоке.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 29 декабря в Украине местами пройдут, во всех регионах сохранится теплая погода.

В Киеве сегодня до +7°, без осадков

На востоке без осадков, температура до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +16°.

На западе Украины в пятницу пройдут дожди. Днем температура до +8°.

В северных областях ливни. Температура до +9°. В центре практически без осадков, температура до +10°.

Согласно народному прогнозу, 29 декабря — Агея  . Каков Агей — таков и апрель. Холодный Агей — к лютой зиме.

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