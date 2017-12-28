В Индонезии произошло извержение вулкана Синабунг

Вулкан выбросил облака газа и пепла на высоту до 4,6 км.

Иллюстрация / REUTERS

На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг, которое длилось 8 минут.

Читайте также В Японии продолжает извергаться вулкан Симмоэ (видео)

Вулкан выбросил облака газа и пепла на высоту до 4,6 км, сообщает The Japan Times.

Никто не пострадал, однако власти эвакуировали жителей поселков в радиусе 7 км, поскольку нынешнее извержение стало самым серьезным с 2015 года.

Напомним, вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла высотой три тысячи метров.