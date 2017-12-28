Гидрометцентр предупреждает о сильном ветре в Украине 29 декабря

В Карпатах порывы до 24 м/с.

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Завтра, 29 декабря, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"29 декабря в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 28-29 декабря в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и западной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.