Гидрометцентр предупреждает о сильном ветре в Украине 29 декабря

14:40, 28 декабря 2017
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В Карпатах порывы до 24 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Завтра, 29 декабря, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер.

В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +14° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"29 декабря в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 28-29 декабря в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и западной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

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