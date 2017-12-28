Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

13:42, 28 декабря 2017
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Лавинная опасность будет сохраняться в ближайшие дни.

В Карпатах - лавинная опасность 3 уровня / УНИАН
В Карпатах - лавинная опасность 3 уровня / УНИАН

В течение 28-29 декабря в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +14° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"28-29 декабря в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и западной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение на четверг, 28 декабря.

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