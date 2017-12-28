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2017-12-28 12:32:02
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В результате землетрясения магнитудой 4,2, которое произошло 27 декабря в Иране, погиб один человек, 56 получили травмы.
В результате землетрясения в Иране пострадали более 20 человек
Землетрясение произошло в 50 км от Тегерана, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Большинство пострадавших были травмированы при попытке выбежать из зданий во время подземных толчков. Сообщается, что их уже отпустили из больницы.
Напомним, 28 декабря в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5.