Один человек погиб.

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В результате землетрясения магнитудой 4,2, которое произошло 27 декабря в Иране, погиб один человек, 56 получили травмы.

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Землетрясение произошло в 50 км от Тегерана, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Большинство пострадавших были травмированы при попытке выбежать из зданий во время подземных толчков. Сообщается, что их уже отпустили из больницы.

Напомним, 28 декабря в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5.