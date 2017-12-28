В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5

10:35, 28 декабря 2017
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 28 декабря, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5.

В результате землетрясения в Иране пострадали более 20 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 63 км на юго-восток от города Тальталь. Очаг землетрясения залегал на глубине 53 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 23 ноября на юго-западе Китая, незначительные травмы получили шесть человек.

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