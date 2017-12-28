Жителей Киева и области предупреждают о тумане
Ожидается снижение видимости до 200-500 метров.
Сегодня, 28 декабря, в Киеве и Киевской области ожидается туман.
В Киеве сегодня до +7°, без осадков
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр
"Утром 28 декабря по Киеву и Киевской области туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 28 декабря, в Украине практически без осадков, на юге до +14°.
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