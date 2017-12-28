В Киеве сегодня до +7°, без осадков

08:29, 28 декабря 2017
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В столице сегодня ожидается пасмурная погода.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 декабря в столице без осадков, температура до +7°.

На севере Японии за сутки выпало почти полметра снега

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +7°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:00.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 декабря, в Украине практически без осадков, на юге до +14°.

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