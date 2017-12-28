В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +14° (карта)

Дождь ожидается только в Черкасской области.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 28 декабря, в Украине практически без осадков, на юге до +14°.

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На востоке без осадков, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +14°.

На западе Украины в четверг без осадков. Днем температура до +9°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +7°. В центре практически без осадков, температура до +10°.

Прогноз на 28 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 декабря — день Трифона. Каков Трифон — таков и март.

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