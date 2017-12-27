В Великобритании 14 тысяч домов остаются без света из-за метели (фото, видео)

Сильные снегопады заблокировали движение на дорогах.

В Великобритании 14 тысяч домов остаются без света из-за метели.

Читайте также В Японии произошло мощное землетрясение

Как сообщается в сюжете ТСН, сильные снегопады заблокировали движение на дорогах. Сотни авто застряли в пробках. Ночью на трассы высыпали тонны соли и песка, однако аварий избежать не удалось.

Британцев призывают пока отказаться от поездок на машине. Из-за метели в небо не пускают самолеты. В аэропортах Лондона задерживают рейсы.