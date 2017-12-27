В Великобритании 14 тысяч домов остаются без света из-за метели (фото, видео)

18:50, 27 декабря 2017
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Сильные снегопады заблокировали движение на дорогах.

В Великобритании 14 тысяч домов остаются без света из-за метели.

В Японии произошло мощное землетрясение
Как сообщается в сюжете ТСН, сильные снегопады заблокировали движение на дорогах. Сотни авто застряли в пробках. Ночью на трассы высыпали тонны соли и песка, однако аварий избежать не удалось.

Британцев призывают пока отказаться от поездок на машине. Из-за метели в небо не пускают самолеты. В аэропортах Лондона задерживают рейсы.

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