В Киеве завтра без осадков, температура до до +7°

17:00, 27 декабря 2017
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В столице завтра ожидается пасмурная погода.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 декабря в столице без осадков, температура до +7°.

Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +12° (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +7°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:00.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 декабря, в Украине практически без осадков, на юге до +14°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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