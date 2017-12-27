В Японии произошло мощное землетрясение

15:34, 27 декабря 2017
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Эпицентр подземных толчков находился недалеко от города Кацуура.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 27 декабря, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,6.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 101 км на юго-восток от города Кацуура. Очаг землетрясения залегал на глубине 18,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, три человека получили ранения в результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая. 

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