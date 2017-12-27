На северо-востоке США выпало рекордное количество снега

В городе Эри объявили чрезвычайное положение.

Иллюстрация / REUTERS

В городе Эри (штат Пенсивальния, США) выпало рекордное количество снега.

Читайте также На Германию обрушился сильный снегопад: во Франкфурте отменили около 170 авиарейсов

Всего за 48 часов в городе выпало более 152 см снега, что превысило предыдущий рекорд, установленный в 1998-1999 гг. Тогда снег шел в течение 13 дней, сообщает The Weather Channel.

В городе объявили чрезвычайное положение, многие дороги стали непроходимыми. По прогнозам, снегопад продолжится и 27 декабря.

Напомним, снегопад накрыл японский остров Хоккайдо и самый северный регион острова Хонсю - Тохоку.