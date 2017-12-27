На севере Японии за сутки выпало почти полметра снега

Один человек погиб.

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Снегопад накрыл японский остров Хоккайдо и самый северный регион острова Хонсю - Тохоку.

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Всего за сутки здесь выпало 40 см, что привело к пробкам и авариям, передает Euronews.

Минимум один человек погиб, еще 14 получили травмы, часть из них были сбиты с ног порывами сильного ветра. По прогнозам, холодная погода и снегопады сохранятся на севере Японии до 28 декабря.

Напомним, из-за сильного снегопада в аэропорту во Франкфурте-на-Майне отменили около 170 авиарейсов.