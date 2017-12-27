В западных, северных и центральных областях Украины 1-го января пройдут дожди.

1-го января будет преобладать "плюсовая" температура воздуха / фото УНИАН

В праздничные дни, 31-го декабря и 1-го января будет преобладать "плюсовая" температура воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

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"31 декабря несколько похолодает, но преимущественно до нуля или небольших "минусов" на западе Украины. Днем и 31-го, и 1-го будет преобладать температура воздуха с "плюсами". Но вот прогностические карты подсовывают нам на 1-е января дожди. На западе, севере и в центре. На востоке и юге - без осадков", - сообщила синоптик.

Как сообщал УНИАН, в течение последней недели 2017 года в Украине будет тепло и почти без осадков. По предварительным данным, в ночь на 1 января температура воздуха составит -2...+2. Днем 1 января синоптики ожидают 0...+5 градусов.