Погода
2017-12-27 11:33:54
231
Около 158 тысяч потребителей остались без электричества в канадской провинции Новая Шотландия.
Тайфун "Тембин" приближается к Таиланду
Из-за непогоды были повалены деревья, которые повредили линии электропередачи, сообщает CBC News.
Местная энергосетевая компания Nova Scotia Power задействовала в аварийных работах около 450 человек. Подачу электроэнергии должны восстановить до полудня 27 декабря.
Напомним, на юге провинции Саскачеван (Канада) 3 октября выпало более 50 см снега.