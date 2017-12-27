Из-за непогоды были повалены деревья.

Новую Шотландию накрыла непогода / twitter.com / @nspowerinc

Около 158 тысяч потребителей остались без электричества в канадской провинции Новая Шотландия.

Читайте также Тайфун "Тембин" приближается к Таиланду

Из-за непогоды были повалены деревья, которые повредили линии электропередачи, сообщает CBC News.

Местная энергосетевая компания Nova Scotia Power задействовала в аварийных работах около 450 человек. Подачу электроэнергии должны восстановить до полудня 27 декабря.

Напомним, на юге провинции Саскачеван (Канада) 3 октября выпало более 50 см снега.